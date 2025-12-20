Ultime News

20 Dic 2025 Grassi: “Pareggio meritato,
andiamo avanti con umiltà”
20 Dic 2025 Nicola: "Mi è piaciuto molto
il coraggio dei ragazzi"
20 Dic 2025 Audero: "Un punto qui
è molto pesante"
20 Dic 2025 Le pagelle di Lazio-Cremo:
voti alti per i grigiorossi
20 Dic 2025 Cremonese, grande prestazione
e un ottimo pari contro la Lazio: 0-0
Nazionali

Juventus-Roma 2-1, Spalletti avvicina il quarto posto con Conceicao e Openda

Vince la Juventus. Oggi, sabato 20 dicembre, i bianconeri hanno battuto la Roma 2-1 all’Allianz Stadium nel big match della 16esima giornata di Serie A. A decidere sono i gol, nella ripresa, di Conceicao e Openda. A nulla serve la rete di Baldanzi, che aveva riaperto il match nel finale. Con questo successo la squadra di Spalletti sale a 29 punti, portandosi a -1 dal quarto posto occupato proprio dalla Roma di Gasperini. 

 

Nella prossima giornata di campionato la Juventus volerà a Pisa, mentre la Roma ospiterà il Genoa. 

 

