20 Dic 2025 In giro con coltello e droga:
24enne segnalato e denunciato
20 Dic 2025 Passaggio di consegne:
la Didattica Dante non chiuderà
20 Dic 2025 Bilancio 2026-2028, Ceraso:
"Risorse da valorizzare al massimo"
20 Dic 2025 Consorzio Irrigazioni Cremonesi
Riunita l'assemblea di fine anno
20 Dic 2025 Cremo, trasferta proibitiva
nella tana della Lazio
Meteo Natale, arriva il ciclone invernale: neve in collina e maltempo diffuso su tutta Italia

(Adnkronos) – Weekend d’attesa, poi via alla svolta meteo da domenica sera per l’arrivo di un ciclone invernale che porterà neve fino a quote di alta collina nella settimana natalizia. 

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che nelle prossime ore avremo ancora rovesci a tratti intensi di origine nordafricana verso l’estremo Sud: Sicilia, Calabria e poi Basilicata e Puglia vivranno una situazione pienamente autunnale con un richiamo caldo e molto umido in arrivo da Algeria, Tunisia e Libia. 

Oggi, sabato 20 dicembre, pioverà all’estremo Sud e a tratti sul Nord-Ovest, altrove avremo tempo stabile con schiarite in montagna, nebbie in Pianura Padana e qualche addensamento sparso sul resto del territorio. 

Domenica 21 dicembre alle 16:03 il Sole si fermerà nel punto più basso: avremo il Solstizio, dal latino solstitium composto da sol- “sole” e -sistere “fermarsi”, poi la nostra Stella tornerà a salire sull’orizzonte, tramonterà sempre più tardi e le giornate si allungheranno. Purtroppo, insieme all’allungamento delle giornate avremo anche un peggioramento del tempo, con un diffuso calo delle temperature e precipitazioni frequenti durante la settimana natalizia. 

Lunedì il maltempo sarà forte sul Nord-Ovest, con tante piogge e tanta neve fino a 700-800 metri di quota. Avremo precipitazioni anche sulla fascia tirrenica e in Sardegna, localmente al Sud. 

Martedì 23 il maltempo sarà diffuso da Nord a Sud con le zone più bagnate in Sardegna e in Puglia; continuerà a nevicare oltre i 900-1000 metri di quota specie sulle Alpi Occidentali.
 

La Vigilia vedrà ancora attivo un ciclone nord atlantico che, nel frattempo, sarà sceso e si sarà approfondito sul Mar Tirreno: avremo precipitazioni al Centro-Sud, mentre al Nord vivremo una tregua. 

Infine, per il Santo Natale si prevedono di nuovo condizioni diffusamente instabili soprattutto sulle regioni adriatiche, al Nord-Ovest e in Sicilia; soffierà inoltre un vento piuttosto forte su tutto lo Stivale. 

Avremo un bianco Natale sulle Alpi centro-occidentali oltre i 700-800 metri e sull’Appennino, oltre i 900 metri sul settore nord, oltre i 1300 metri sul resto della dorsale. 

Un bianco Natale in montagna, un Natale ventoso un po’ ovunque. Quantomeno questa è la proiezione, la tendenza, ovviamente da confermare nei prossimi giorni, mancano ancora più di 120 ore al Santo Natale. 

 NEL DETTAGLIO
 

Sabato 20. Al Nord: grigio in pianura con locali nebbie, sole sulle Alpi. Al Centro: stabile e in parte soleggiato. Al Sud: maltempo su Sicilia e bassa Calabria. 

Domenica 21. Al Nord: peggiora al Nord-Ovest. Al Centro: stabile, peggiora in serata. Al Sud: piogge all’estremo Sud. 

Lunedì 22. Al Nord: maltempo al Nord-Ovest. Al Centro: piogge specie sul versante tirrenico. Al Sud: instabile con qualche rovescio. 

Tendenza: settimana natalizia instabile più fredda e con precipitazioni. 

