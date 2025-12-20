Ultime News

Lettere

"Nessuna disponibilità di risorse
per la liuteria cremonese"

da Matteo Piloni

Egregio Direttore,

ho letto le dichiarazioni del collega Ventura, con cui annunciava la disponibilità di risorse, anche per il 2026, a sostegno della liuteria cremonese. Purtroppo, il bilancio previsionale approvato in questi giorni non destina alcuna risorsa alla recente legge di promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio liutaio cremonese. È sufficiente consultare il capitolo 017289 della missione 14: nel 2025 vi erano stati stanziati 100 mila euro, mentre per il 2026 e il 2027 risultano previsti zero euro.

La politica si fa certamente con le parole, ma soprattutto con gli atti. E gli atti di bilancio certificano che, allo stato attuale, per il 2026 la legge sulla liuteria non dispone di risorse. È vero che è stato approvato l’impegno presentato dal collega Ventura a finanziare ulteriormente la legge, “compatibilmente con le risorse di bilancio”, e mi auguro che ciò possa effettivamente avvenire. Tuttavia, questo intervento avrebbe potuto essere già previsto durante la discussione sull’assestamento di bilancio, cosa che non è avvenuta.

Il collega Ventura ha legittimamente scelto di destinare alcune risorse a comuni a lui politicamente più vicini. Avrebbe potuto, ad esempio, anche destinare ulteriori cento mila euro alla proposta di legge che ha promosso, ma così non è stato. Ad oggi, dunque, la legge sulla liuteria è priva di copertura finanziaria. Mi auguro che nel corso del 2026 possano invece essere stanziati fondi e, per quanto mi riguarda, farò sicuramente la mia parte, anche a fianco del collega Ventura, affinché questo obiettivo venga raggiunto.

Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd

