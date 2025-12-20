Egregio Direttore,

ho letto le dichiarazioni del collega Ventura, con cui annunciava la disponibilità di risorse, anche per il 2026, a sostegno della liuteria cremonese. Purtroppo, il bilancio previsionale approvato in questi giorni non destina alcuna risorsa alla recente legge di promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio liutaio cremonese. È sufficiente consultare il capitolo 017289 della missione 14: nel 2025 vi erano stati stanziati 100 mila euro, mentre per il 2026 e il 2027 risultano previsti zero euro.

La politica si fa certamente con le parole, ma soprattutto con gli atti. E gli atti di bilancio certificano che, allo stato attuale, per il 2026 la legge sulla liuteria non dispone di risorse. È vero che è stato approvato l’impegno presentato dal collega Ventura a finanziare ulteriormente la legge, “compatibilmente con le risorse di bilancio”, e mi auguro che ciò possa effettivamente avvenire. Tuttavia, questo intervento avrebbe potuto essere già previsto durante la discussione sull’assestamento di bilancio, cosa che non è avvenuta.

Il collega Ventura ha legittimamente scelto di destinare alcune risorse a comuni a lui politicamente più vicini. Avrebbe potuto, ad esempio, anche destinare ulteriori cento mila euro alla proposta di legge che ha promosso, ma così non è stato. Ad oggi, dunque, la legge sulla liuteria è priva di copertura finanziaria. Mi auguro che nel corso del 2026 possano invece essere stanziati fondi e, per quanto mi riguarda, farò sicuramente la mia parte, anche a fianco del collega Ventura, affinché questo obiettivo venga raggiunto.

Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd

© Riproduzione riservata