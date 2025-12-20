Al momento non è ancora stata fissata la data, ma in primavera gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sulla riforma della giustizia attraverso il referendum. I magistrati sono scesi in campo contro la separazione delle carriere tra inquirenti e giudicanti.

Per il referendum sulla riforma costituzionale non sarà necessario raggiugere alcun quorum, chi andrà a votare determinerà se introdurre una modifica costituzionale che per i magistrati mina la loro indipendenza, non accorcerà i tempi dei processi né renderà la giustizia più efficiente.

Sul fronte opposto l’Ordine degli avvocati e le Camere penali che invece ritengono che la riforma sia necessaria per difendere l’autonomia e l’indipendenza del giudice e per un processo equo ad armi pari.

Durante la trasmissione di CR1 “Punto e a capo” curata da Giovanni Palisto, il primo confronto tra il magistrato Ilaria Sanesi, Consigliere della Corte di Appello di Brescia in rappresentanza del comitato per il no e l’avvocato Micol Parati, presidente della Camera Penale di Cremona e Crema per il comitato del sì.



Al seguente link è possibile rivedere la trasmissione

PUNTO E A CAPO – Referendum giustizia – del 18 Dicembre 2025 – CR1



© Riproduzione riservata