20 Dic 2025 In giro con coltello e droga:
24enne segnalato e denunciato
20 Dic 2025 Passaggio di consegne:
la Didattica Dante non chiuderà
20 Dic 2025 Bilancio 2026-2028, Ceraso:
"Risorse da valorizzare al massimo"
20 Dic 2025 Consorzio Irrigazioni Cremonesi
Riunita l'assemblea di fine anno
20 Dic 2025 Cremo, trasferta proibitiva
nella tana della Lazio
The Voice Senior, più di 3 milioni per la finale: Rai 1 vince la prima serata con il 22,7% di share

(Adnkronos) – Il finale di ‘The Voice Senior’ su Rai 1 ha vinto la prima serata di ieri, 19 dicembre, con il 22,7% di share. Il talent show condotto da Antonella Clerici ha incollato allo schermo 3.036.000 telespettatori. Su Canale 5 la soap ‘Io sono Farah’ è stata vista da 1.911.000 telespettatori, pari al 14,7%. Su Rete 4 ‘Quarto Grado’ ha conquistato 1.138.000 telespettatori e l’8,8%, seguito da Italia 1 con ‘Supercoppa Italiana Live’ che ha totalizzato 1.222.000 telespettatori e il 7,7%.  

Il film d’animazione Disney ‘Mulan’ su Rai 2 ha intrattenuto 947.000 telespettatori, pari al 5,6%. Sul Nove ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ ha segnato 546.000 telespettatori e il 3,3%. Poco sotto con il 3% c’è ‘Propaganda Live Best’ su La7, che è stato visto da 396.000 telespettatori. Su Tv8 con il film di James Bond ‘Skyfall’ ha ottenuto 384.000 telespettatori e il 2,5%. Infine, su Rai 3 ‘Pupi Avati – Che Cinema la Vita!’ ha raggiungo 249.000 telespettatori, pari all’1,4%. 

Nella fascia access prime time, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.884.000 telespettatori, pari al 24,5% di share. Su Rai 1 ‘Cinque Minuti’ ha raggiunto 3.222.000 telespettatori, pari al 16,9%, mentre ‘Affari Tuoi’ 4.033.000 telespettatori e il 20,3%.  

