21 Dic 2025 Christmas Run, grande spettacolo
per la corsa dei Babbi Natale
21 Dic 2025 Consigli contro le fake news:
Torriani a lezione da David Puente
21 Dic 2025 Casalmorano a Natale ha
il suo angolo granny
21 Dic 2025 Borse di studio sotto l’albero
di Natale all’istituto Einaudi
21 Dic 2025 90 anni fa l'oro alla patria
Ecco come andò a Cremona
21 dicembre, ecco perché il solstizio d’Inverno è il giorno più corto dell’anno

(Adnkronos) – Oggi, domenica 21 dicembre, è il solstizio d’Inverno che in Italia cade alle ore 16.03 dando ufficialmente il via alla stagione più fredda. Oggi sarà anche il giorno più corto dell’anno nell’emisfero boreale ovvero la giornata in cui avremo il minor numero di ore di luce.  

Ma perché succede? Il motivo è nell’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al Sole. In inverno l’emisfero nord è inclinato lontano dal Sole che oggi raggiunge il punto più basso rispetto all’orizzonte provocando un minore irraggiamento solare con un’alba tardiva e un tramonto precoce portando così a una riduzione delle ore di luce. 

Da domani però le giornate torneranno ad allungarsi progressivamente in un simbolico ciclo di rinascita fino al solstizio d’Estate, la giornata più luminosa dell’anno.  

