Caso Epstein, dipartimento Giustizia ripubblica 119 pagine ‘con censure minime’

(Adnkronos) – “Ecco il documento aggiornato con minime modifiche. Documenti e foto continueranno a essere esaminati nel rispetto della legge e con la massima cautela per le vittime e le loro famiglie”.

Dopo gli attacchi dei democratici e una parte dei repubblicani, il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato in un post su X la ripubblicazione delle 119 pagine già pubblicate venerdì, ma che erano state completamente censurate, e che riguardano il caso del 2021 contro Ghislaine Maxwell, stretta collaboratrice di Jeffrey Epstein con cui avrebbe avuto anche una relazione, a New York per traffico sessuale.

“A quei documenti – spiega il Dipartimento – sono state apportate delle modifiche al momento del deposito nei rispettivi procedimenti giudiziari. Abbiamo riprodotto i documenti così come erano in nostro possesso”.