21 Dic 2025 Parco sovracomunale, all'appello
manca Torricella del Pizzo
21 Dic 2025 Per Franco Sforza ultimo giorno
di lavoro alla Christmas Run
21 Dic 2025 Incendio e fumo a Casanova
del Morbasco, viabilità nel caos
21 Dic 2025 Lasciati senza cibo: proprietari
denunciati per le morti e l'orrore
21 Dic 2025 Inaugurata al Borsino la mostra
dei soci dell’Aics Cremona in Arte
Caso Epstein, dipartimento Giustizia ripubblica 119 pagine ‘con censure minime’

(Adnkronos) – “Ecco il documento aggiornato con minime modifiche. Documenti e foto continueranno a essere esaminati nel rispetto della legge e con la massima cautela per le vittime e le loro famiglie”.  

Dopo gli attacchi dei democratici e una parte dei repubblicani, il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato in un post su X la ripubblicazione delle 119 pagine già pubblicate venerdì, ma che erano state completamente censurate, e che riguardano il caso del 2021 contro Ghislaine Maxwell, stretta collaboratrice di Jeffrey Epstein con cui avrebbe avuto anche una relazione, a New York per traffico sessuale.  

“A quei documenti – spiega il Dipartimento – sono state apportate delle modifiche al momento del deposito nei rispettivi procedimenti giudiziari. Abbiamo riprodotto i documenti così come erano in nostro possesso”. 

