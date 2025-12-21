Ultime News

21 Dic 2025 La piazzetta di Santa Lucia
animata da "Il Teatro del Presepe!"
21 Dic 2025 Minori stranieri non accompagnati:
"Ormai un fenomeno strutturale"
21 Dic 2025 Christmas Run, grande spettacolo
per la corsa dei Babbi Natale
21 Dic 2025 Consigli contro le fake news:
Torriani a lezione da David Puente
21 Dic 2025 Casalmorano a Natale ha
il suo angolo granny
Nazionali

Israele, via libera del governo a 19 nuove colonie in Cisgiordania

(Adnkronos) – Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la proposta del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e del ministro della Difesa Israel Katz per 19 nuove colonie in Cisgiordania. Negli ultimi tre anni sono state in tutto 69 i nuovi insediamenti approvati.  

“Su questo terreno blocchiamo l’istituzione di uno Stato palestinese terrorista. Continueremo a sviluppare, costruire e a insediarci sulla tera del nostro patrimonio ancestrale”, ha annunciato Smotrich.  

Intanto sul fronte del piano di pace per Gaza di Donald Trump, il suo inviato speciale Steve Witkoff annuncia progressi in un post su X dopo i colloqui con gli inviati di Egitto, Qatar e Turchia. “In questo contesto, sosteniamo la creazione e l’operatività a breve termine del Consiglio per la pace, una amministrazione di transizione della Striscia di Gaza per la sicurezza, i civili e la ricostruzione”, ha aggiunto, riferendosi a uno dei venti punti del piano.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...