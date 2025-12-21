Milano, carabinieri provano ad arrestare un 69enne ma il suo pittbull non ci sta e azzanna

(Adnkronos) – Vanno per arrestarlo, ma non hanno tenuto conto della reazione del cane: un pittbull. Il quattrozampe non ha gradito l’intenzione dei carabinieri di portare via nel cuore della notte il suo padrone, un uomo di 69 anni che deve scontare 7 mesi di reclusione per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento per fatti commessi nell’agosto del 2017.

E’ successo a Vermezzo con Zelo in provincia di Milano. Nel corso delle operazioni una dei carabinieri intervenuti è stata morsa alla mano dal cane, riportando lesioni giudicate guaribili in 6 giorni.