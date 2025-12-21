Firmato il Protocollo d’Intesa tra la Procura Generale di Brescia e l’Ufficio Scolastico Regionale per lo sviluppo dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Ad apporre le firme, il procuratore generale Guido Rispoli e Filomena Bianco per l’Ufficio Scolastico Regionale.

L’accordo, della durata triennale, ha l’obiettivo di promuovere e realizzare percorsi e orientamento rivolti agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado del distretto, che comprende anche Cremona, da svolgersi presso gli uffici della Procura Generale.

La rilevanza del Protocollo è data dalla volontà condivisa di rafforzare la collaborazione tra Istituzioni scolastiche e Uffici Giudiziari per offrire agli studenti opportunità formative concrete in ambito giuridico amministrativo. Opportunità che favoriscono non solo l’acquisizione di competenze trasversali, professionali e relazionali, ma anche la prevenzione di fenomeni devianti grazie all’avvicinamento degli studenti alle Istituzioni, e in particolare agli Uffici Giudiziari, sensibilizzando a una cultura di legalità e a una maggiore consapevolezza civica.

Tra gli obiettivi principali, contrastare la dispersione scolastica, rendere più attrattivo l’impiego nella Pubblica Amministrazione, favorire scelte consapevoli sul percorso di studi e professionale. Il Protocollo prevede l’elaborazione di linee guida comuni e un programma formativo strutturato di base che abbina teoria e pratica nel quadro degli Uffici della Procura Generale, e prevede attività di affiancamento, monitoraggio e valutazione.

