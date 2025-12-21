Ultime News

20 Dic 2025 Grassi: “Pareggio meritato,
andiamo avanti con umiltà”
20 Dic 2025 Nicola: "Mi è piaciuto molto
il coraggio dei ragazzi"
20 Dic 2025 Audero: "Un punto qui
è molto pesante"
20 Dic 2025 Le pagelle di Lazio-Cremo:
voti alti per i grigiorossi
20 Dic 2025 Cremonese, grande prestazione
e un ottimo pari contro la Lazio: 0-0
Nazionali

“Qualcosa di dolce a Lucarelli?”, “Non riesco a essere finta”, (l’ultima) frecciata di D’Urso a Ballando

(Adnkronos) –
Ultimo confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva è uscita di scena dopo la sfida con Andrea Delogu, che ha avuto la meglio al televoto con il 69% delle preferenze. D’Urso si è così classificata terza ex equo con Fabio Fognini.  

A consegnarle la coppa da terzo posto al podio è stata proprio Selvaggia Lucarelli, protagonista con lei nel corso dell’edizione di diversi scontri accesi. Fabio Canino ha invitato entrambe, stuzzicandole, di scambiarsi qualche parola “tenera”. “Non riesco a essere finta’”, ha replicato D’Urso, glissando. Poi, è arrivata la stoccata di Lucarelli: “Io una cosa la voglio dire: questo terzo posto ve lo siete proprio meritato”. 

Chiuso il sipario sul duello che ha caratterizzato (o avrebbe dovuto caratterizzare) l’edizione 2025 dello show. I confronti vivaci tra giurata e concorrente sono stati sporadici, merce rarissima. D’Urso ha sempre mantenuto un atteggiamento distaccato, almeno in apparenza, senza gettare benzina sul fuoco. Alla fine, terzo posto e… ‘nemiche’ come prima. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...