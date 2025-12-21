Ultime News

21 Dic 2025 Incendio e fumo a Casanova
del Morbasco, viabilità nel caos
21 Dic 2025 Lasciati senza cibo: proprietari
denunciati per le morti e l'orrore
21 Dic 2025 Inaugurata al Borsino la mostra
dei soci dell’Aics Cremona in Arte
21 Dic 2025 Opportunità per studenti cremonesi
La formazione a fianco dei giudici
21 Dic 2025 La piazzetta di Santa Lucia
animata da "Il Teatro del Presepe!"
Nazionali

Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie

(Adnkronos) – Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, sul litorale ravennate, è indagato per maltrattamenti sulla moglie. A riportare la notizia sono il Corriere Romagna e il Resto del Carlino, spiegando che la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il primo cittadino, misura però respinta dal gip. 

Secondo il giudice infatti, i fatti contestati sarebbero episodici e il sindaco inoltre avrebbe già lasciato la casa. L’inchiesta è scattata dopo che la donna è andata al pronto soccorso di Ravenna, lo scorso 5 dicembre, raccontando di essere stata spinta a terra dal marito e attivando così il ‘codice rosso’.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...