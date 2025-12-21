Ultime News

21 Dic 2025 Parco sovracomunale, all'appello
manca Torricella del Pizzo
21 Dic 2025 Per Franco Sforza ultimo giorno
di lavoro alla Christmas Run
21 Dic 2025 Incendio e fumo a Casanova
del Morbasco, viabilità nel caos
21 Dic 2025 Lasciati senza cibo: proprietari
denunciati per le morti e l'orrore
21 Dic 2025 Inaugurata al Borsino la mostra
dei soci dell’Aics Cremona in Arte
Nazionali

Serie A, Fiorentina-Udinese 3-0 – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. I viola sfidano oggi, domenica 21 dicembre, l’Udinese – in diretta tv e streaming – al Franchi nella 16esima giornata di Serie A. La squadra di Vanoli è reduce dalla sconfitta di Conference contro il Losanna, che si è imposto 1-0 ‘condannando’ i viola ai playoff, ed è all’ultimo posto della classifica in campionato con 6 punti e nessuna vittoria ancora conquistata. Quella di Runjaic invece ha battuto il Napoli 1-0 in casa e si trova in decima posizione a quota 21. 

Nella prossima giornata di Serie A la Fiorentina volerà a Parma, mentre l’Udinese ospiterà la Lazio. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...