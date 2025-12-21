Ultime News

21 Dic 2025 La piazzetta di Santa Lucia
animata da "Il Teatro del Presepe!"
21 Dic 2025 Minori stranieri non accompagnati:
"Ormai un fenomeno strutturale"
21 Dic 2025 Christmas Run, grande spettacolo
per la corsa dei Babbi Natale
21 Dic 2025 Consigli contro le fake news:
Torriani a lezione da David Puente
21 Dic 2025 Casalmorano a Natale ha
il suo angolo granny
Nazionali

Sofia Goggia trionfa al SuperG, vittoria numero 27 in Val d’Isere

(Adnkronos) – Una straordinaria Sofia Goggia trionfa al superG della Coppa del mondo femminile in Val d’Isère. La campionessa bergamasca, scesa con il pettorale numero 6, ottiene il primo successo stagionale con il crono di 1’20″24, il 27esimo nel circuito iridato.  

Staccata di 15 centesimi la neozelandese Alice Robinson, mentre al terzo posto la statunitense Lindsey Vonn (+0″36). Ai piedi del podio l’altra azzurra Elena Curtoni.  

