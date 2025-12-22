Probabilmente di origine onomatopeica, dalla lingua inglese, il termine flop indica una caduta, un tonfo, un collasso repentino e, in senso figurato, un colossale fallimento. Flop è il tema del 21° Concorso di illustrazione promosso dall’Associazione Culturale Tapirulan, appuntamento tradizionale per Cremona cui partecipano numerosi artisti da tutto il mondo. In questi giorni l’annuncio sui social ha suscitato l’interesse del pubblico, pronto a scoprire cosa produrrà la fantasia degli illustratori.

Dopo Voilà tema dell’edizione 2025, ora si passa a Flop in quanto rappresentativo dello stato d’animo che accompagna le iniziative in particolare culturali ossia il timore di un insuccesso, superato poi con passione e determinazione.

C’è tempo fino al 25 febbraio 2026 per inviare una sola illustrazione di formato quadrato con tecnica di esecuzione libera, che sarà pubblicata sul sito web di Tapirulan dove gli utenti registrati potranno votare la preferita. Poi 52 illustrazioni verranno selezionate per la mostra e pubblicate sul catalogo. È ancora da svelare la giuria che dovrà assegnare il riconoscimento più ambito, intanto trapela qualche novità sui premi che stavolta saranno tre.

Il concorso è apprezzato in Italia ma al contempo diventa sempre più internazionale, come rileva la mappa adesioni dello scorso anno, che in gradazione di viola sempre più scuro indica la provenienza dei partecipanti.

Il servizio di Federica Priori

