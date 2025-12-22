Ultime News

22 Dic 2025 A San Pietro un presepe
simbolo di speranza
22 Dic 2025 Niente Natale all'asilo San Giorgio:
la denuncia della minoranza
22 Dic 2025 Atlanti ornitologici urbani:
disponibile nuova metodologia
22 Dic 2025 Cremona celebra la liuteria
con I Solisti di Pavia
22 Dic 2025 21° Concorso di illustrazione,
Tapirulan annuncia il tema Flop
Goggia “Alzabandiera a Cortina? Non so ancora nulla”

ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Alzabandiera? Non so nulla, perché non ho ricevuto alcuna chiamata, vedremo quale sarà l’eventuale proposta”. Lo ha detto Sofia Goggia all’ingresso del Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella affiderà il tricolore ai portabandiera azzurri di Milano-Cortina, commentando la proposta del n.1 del Coni Luciano Buonfiglio di designare la
sciatrice per la cerimonia dell’alzabandiera a Cortina. “Se accetterei? Ne vorrei parlare prima con il presidente del Coni”, ha aggiunto la fuoriclasse bergamasca delle Fiamme Gialle.
