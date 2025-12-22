Goggia “Alzabandiera a Cortina? Non so ancora nulla”

ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Alzabandiera? Non so nulla, perché non ho ricevuto alcuna chiamata, vedremo quale sarà l’eventuale proposta”. Lo ha detto Sofia Goggia all’ingresso del Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella affiderà il tricolore ai portabandiera azzurri di Milano-Cortina, commentando la proposta del n.1 del Coni Luciano Buonfiglio di designare lasciatrice per la cerimonia dell’alzabandiera a Cortina. “Se accetterei? Ne vorrei parlare prima con il presidente del Coni”, ha aggiunto la fuoriclasse bergamasca delle Fiamme Gialle.(ITALPRESS).

mec/mc/gtr