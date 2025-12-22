Ultime News

Video Pillole

Lazio, Aurigemma “Il 2025 un anno di svolta”

ROMA (ITALPRESS) – Il 2025 è stato “un anno importante che ha segnato una svolta, non solo per le risorse recuperate sul sociale, a partire da quelle che abbiamo stanziate sui caregiver. Abbiamo una popolazione che aumenta come età media e di conseguenza aumentano le risorse da poter stanziare per le persone
che hanno difficoltà, le persone per l’assistenza domiciliare. Su questo è stata una grossa battaglia portata avanti dalla giunta regionale e siamo riusciti a stanziare delle risorse all’interno del dibattito dell’aula consiliare”. Così Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, ai microfoni dell’agenzia Italpress, durante una pausa dei lavori per l’approvazione della manovra di bilancio.

