Ultime News

22 Dic 2025 Cuffie e microfoni non hanno età:
stasera su CR1 speciale infraROSSI
22 Dic 2025 Ucipem, al via percorso di
psicoterapia di gruppo per adulti
22 Dic 2025 Notte di controlli: identificate 80
persone, ammonimento a un locale
22 Dic 2025 Vaccino antinfluenzale: Cremona
sopra la media regionale
21 Dic 2025 La Vanoli si batte con onore
ma al PalaRadi passa Tortona
Nazionali

Maltempo, allerta meteo per temporali: le regioni a rischio

(Adnkronos) – Il tempo peggiora sull’Italia a causa di un ciclone insidioso. Oggi lunedì 22 dicembre è previsto maltempo con allerta meteo in quattro regioni.  

Una perturbazione di origine atlantica porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni da sparse a diffuse soprattutto sul Nord-ovest, a carattere nevoso fino a quote di bassa montagna su Piemonte meridionale ed entroterra ligure, con sconfinamenti fino a quote collinari. 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.  

L’avviso prevede dal primo mattino di oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte meridionale e Liguria di ponente; nevicate al di sopra di 1000-1200 metri, con quota neve in locale calo dal pomeriggio fino 500-700 metri.  

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. 

© Riproduzione riservata
