22 Dic 2025 Dall'intagliatore a Babbo Natale
Festa di piazza con Coldiretti
22 Dic 2025 Asilo San Giorgio, Virgilio: "Festa
di Natale fatta regolarmente"
22 Dic 2025 Week end di controlli,
due persone denunciate
22 Dic 2025 Servizio Civile, percorso
iniziato per 15 nuovi volontari
22 Dic 2025 A San Pietro un presepe
simbolo di speranza
Milano Cortina, Goggia: “Io alzabandiera ai Giochi? Non so ancora nulla”

(Adnkronos) – “Fare alzabandiera a Cortina? Non so ancora nulla, non ho ricevuto alcuna chiamata”. E’ la risposta della campionessa azzurra di sci alpino Sofia Goggia prima di entrare al Quirinale per la consegna della bandiera agli atleti di Milano Cortina a chi chiede della proposta del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, di farle fare l’alzabandiera a Cortina, dopo esser rimasta esclusa dalla rosa dei portabandiera.  

“Se accetterei? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni”, ha aggiunto Goggia. 

 

