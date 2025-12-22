Ultime News

22 Dic 2025 Dall'intagliatore a Babbo Natale
Festa di piazza con Coldiretti
22 Dic 2025 Asilo San Giorgio, Virgilio: "Festa
di Natale fatta regolarmente"
22 Dic 2025 Week end di controlli,
due persone denunciate
22 Dic 2025 Servizio Civile, percorso
iniziato per 15 nuovi volontari
22 Dic 2025 A San Pietro un presepe
simbolo di speranza
Morto Gianni Melidoni, il decano dei cronisti sportivi: aveva 90 anni

(Adnkronos) – Morto a 90 anni Gianni Melidoni, decano dei giornalisti sportivi. Assunto a 20 anni al Messaggero di Roma, di cui fu per alcuni anni anche vicedirettore, aveva seguito ben 11 Olimpiadi ma la sua passione era il calcio, a cominciare dal racconto dello scudetto della Lazio di Maestrelli nel 1974 e della Roma di Liedholm nel 1983. Fu anche uno dei volti del successo del Processo di Aldo Biscardi, dove portò la sua verve polemica a difesa delle squadre della Capitale.  

