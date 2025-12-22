Olanda, auto sulla folla: almeno 9 feriti, tre gravi

(Adnkronos) – Almeno nove persone sono rimaste ferite oggi, lunedì 22 dicembre, in Olanda, quando un’auto è piombata sulla folla a Nunspeet nella provincia centrorientale della Gheldria. Nella cittadina a 70 chilometri da Amsterdam era in corso la tradizionale parata annuale natalizia delle luci. Tre dei feriti sono gravi.

Secondo il giornale “Telegraaf”, la polizia ritiene che si sia trattato di un incidente e non di un atto intenzionale, anche se le indagini continuano. “A prima vista, non sembra un atto deliberato, ma stiamo ancora indagando”, ha scritto su X la polizia di Nunspeet. “I miei pensieri sono con i feriti e le loro famiglie – ha fatto sapere Rob Jetten, che dovrebbe essere il prossimo premier olandese -. Enorme gratitudine e rispetto ai servizi di emergenza che stanno fornendo le migliori cure possibili”.

“La Farnesina e l’ambasciata d’Italia all’Aja”, si legge in un post su X del ministero degli Esteri, “seguono la situazione a Nunspeet, dove un’auto ha investito la folla riunita per una parata natalizia. In corso verifiche per accertare eventuale coinvolgimento di connazionali”.