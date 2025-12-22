Ultime News

22 Dic 2025 Ponti San Daniele e Casalmaggiore
Il punto dalla sponda parmense
22 Dic 2025 Rifiuti abbandonati: non si ferma
il lavoro dei Limpiadores
22 Dic 2025 Da Cremona alla BBC:
la storia di Stefania Okereke
22 Dic 2025 Dati, cantieri e progetti:
un anno di Asst Cremona
22 Dic 2025 Dall'intagliatore a Babbo Natale
Festa di piazza con Coldiretti
Nazionali

Palermo, 33enne ferita in pieno centro: a sparare dall’auto è stato un ventenne

(Adnkronos) – E’ stato individuato il giovane che avrebbe sparato un colpo di fucile ferendo una donna di 33 anni nella centralissima piazza Nascè a Palermo. Si tratta di un ventenne che viene interrogato in queste ore nei locali della Questura.  

Sarebbe stato lui a ferire Valentina Peonio nella notte tra sabato e domenica. Sembra che il colpo sia partito per errore mentre il ragazzo mostrava il fucile a un’amica in auto. Il ragazzo avrebbe indicato ai poliziotti di avere sotterrato il fucile in un terreno vicino casa.  

