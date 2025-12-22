Ultime News

22 Dic 2025 Dall'intagliatore a Babbo Natale
Festa di piazza con Coldiretti
22 Dic 2025 Asilo San Giorgio, Virgilio: "Festa
di Natale fatta regolarmente"
22 Dic 2025 Week end di controlli,
due persone denunciate
22 Dic 2025 Servizio Civile, percorso
iniziato per 15 nuovi volontari
22 Dic 2025 A San Pietro un presepe
simbolo di speranza
PetNews Magazine – 22/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv:
– Cani, una garanzia per il benessere dell’uomo
– Velocità e accuratezza sono fondamentali per procurarsi il cibo
– Gatti, cura e pazienza per aiutarli ad adattarsi in una nuova casa
mgg/azn

© Riproduzione riservata
