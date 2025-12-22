Sono iniziate nei giorni scorsi le attività dei 15 volontari del Servizio Civile Ambientale e Agricolo impegnati nei progetti promossi dal Comune di Cremona insieme agli enti partner del territorio.

Accolti dapprima dallo staff dell’Ufficio Partecipazione Giovanile, che coordina i volontari inseriti nei progetti presentati lo scorso anno, i volontari svolgono il loro servizio nelle società canottieri del territorio, oltre che in sedi operanti nel sociale, contribuendo attivamente alla vita della comunità.

Durante l’incontro sono state fornite le prime informazioni operative sulle attività previste e illustrati gli aspetti normativi più rilevanti, tra cui il compenso mensile di 519,47 euro e la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici e nelle assunzioni di personale non dirigenziale per chi conclude il Servizio Civile Universale (SCU).

Un riconoscimento importante del valore formativo e civico dell’esperienza maturata dai volontari. Lo staff dell’ufficio ha infine augurato buon lavoro a tutte le volontarie e a tutti i volontari che hanno iniziato questo percorso di crescita personale e di impegno a favore della collettività.

Anche in questo bando, come negli anni precedenti, sono state riservate alcune posizioni a giovani con minori opportunità, ossia persone che si trovano in condizioni di temporanea fragilità personale o sociale o con difficoltà economiche.

La presentazione dei progetti è ogni anno il risultato di un lavoro articolato e impegnativo che coinvolge gli uffici comunali incaricati del coordinamento. La definizione dei contenuti e la predisposizione della documentazione necessaria richiedono infatti diversi mesi di lavoro, un impegno che si conferma valido alla luce della costante e positiva risposta dei giovani cremonesi, sempre disponibili a dedicare un anno al servizio della comunità.

Volontarie e volontari svolgono le loro attvità nelle seguenti sedi: GAS Filiera Corta Solidale (Cremona), Museo della Civilità Contadina “Il Cambonino Vecchio” (Cremona), Nazareth Societa Coop Sociale – Rigenera (Cremona), Ufficio Sviluppo Lavoro (Cremona), Società Canottieri Baldesio (Cremona), Società Canottieri Flora (Cremona), Società Canottieri Bissolati (Cremona), Società Sportiva Dilettantistica Canottieri DLF Cremona, RSD Madonna della Salute (San Bassano), Canottieri Adda 1891 Lodi (Lodi), Canottieri Amici del Po (Casalmaggiore), Canottieri Eridanea (Casalmaggiore), Canottieri Ongina (Monticelli d’Ongina).

© Riproduzione riservata