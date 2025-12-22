Ultime News

22 Dic 2025 Ponti San Daniele e Casalmaggiore
Il punto dalla sponda parmense
22 Dic 2025 Rifiuti abbandonati: non si ferma
il lavoro dei Limpiadores
22 Dic 2025 Da Cremona alla BBC:
la storia di Stefania Okereke
22 Dic 2025 Dati, cantieri e progetti:
un anno di Asst Cremona
22 Dic 2025 Dall'intagliatore a Babbo Natale
Festa di piazza con Coldiretti
Supercoppa, oggi Napoli-Bologna – Diretta

(Adnkronos) –
Napoli e Bologna in campo per la finale di Supercoppa italiana. Oggi, lunedì 22 dicembre – in diretta tv e streaming – i partenopei sfidano i rossoblù per il trofeo che si assegnerà a Riad, in Arabia Saudita. Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali: il Napoli, campione d’Italia in carica, ha superato il Milan con un netto 2-0 grazie ai gol di Neres e Hojlund, mentre il Bologna ha battuto l’Inter ai calci di rigore, dopo che i novanta minuti si erano chiusi sull’1-1, con Ciro Immobile a trasformare quello decisivo. 

Le due squadre torneranno in campo per la 17esima giornata di Serie A: il Napoli sfiderà la Cremonese in trasferta, il Bologna ospiterà il Sassuolo. 

 

