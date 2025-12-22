Ultime News

22 Dic 2025 Rifiuti abbandonati: non si ferma
il lavoro dei Limpiadores
22 Dic 2025 Da Cremona alla BBC:
la storia di Stefania Okereke
22 Dic 2025 Dati, cantieri e progetti:
un anno di Asst Cremona
22 Dic 2025 Dall'intagliatore a Babbo Natale
Festa di piazza con Coldiretti
22 Dic 2025 Asilo San Giorgio, Virgilio: "Festa
di Natale fatta regolarmente"
Video Pillole

Tg Economia – 22/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A ottobre stabile il mercato dell’auto usata
– Terna, nel 2025 in esercizio opere per 800 milioni di euro
– Conad, 21,8 mld di fatturato e nuovo store format
– Dal 2026 interessi legali più bassi
abr/gsl

