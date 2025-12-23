L’Asst ha diffuso i nuovi orari dei servizi erogati dall’ospedale di Cremona dal 24 dicembre al 6 gennaio 2026.

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 2025

Servizi sospesi:

– Punto prelievi Cremona Welfare in via Bonomelli

– Punto prelievi Cremona Soccorso a Vescovato

– Punto prelievi MED di via Ticino a Cremona

– Centro vaccinale di Soresina

Servizi con riduzione oraria:

– Centro vaccinale di Cremona. Aperto dalle 8.30 alle 12.30

– Consultorio di Cremona. Aperto dalle 8.00 alle 14.00

– Farmacia territoriale Cremona. Aperta dalle 8.30 alle 13.00

– Distribuzione diretta Casalmaggiore. Aperta dalle 9.00 alle 13.00

GIORNI FESTIVI 25 e 26 DICEMBRE 2025 – 1 e 6 GENNAIO 2026

Attività sospesa per i seguenti servizi:

– CUP dell’Ospedale di Cremona e Oglio Po

– Punti prelievo ospedalieri e Punti prelievo territoriali convenzionati con l’Asst di Cremona

– Centri vaccinali di Cremona, Casalmaggiore e Soresina

– Case di Comunità di Cremona, Casalmaggiore e Soresina.

– Consultori di Cremona, Casalmaggiore e Soresina

– Segreteria patenti e invalidi civili di Cremona

– Farmacia aziendale e territoriale

– Centro Terapia anticoagulante orale (TAO)

SABATO 27 DICEMBRE 2025

Servizi sospesi:

– Cup Ospedale Oglio Po

– Punto prelievo Ospedale di Cremona

– Punto prelievo Ospedale Oglio Po

– Punto prelievi MED di Gadesco

– Punto prelievi cooperativa assistenza di Casalmaggiore

– Punto prelievi di Viadana

– Case di comunità di Cremona, Casalmaggiore e Soresina

Servizi con riduzione oraria:

– Punto prelievi Cremona Welfare in Via Bonomelli dalle 10.30 alle 12.30

MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE 2025

Servizi sospesi:

– Punto prelievi Cremona Soccorso di Vescovato

– Punto prelievi MED di Via Ticino a Cremona

– Centro vaccinale di Soresina

Servizi con riduzione oraria:

– Punto prelievi Cremona Welfare in Via Bonomelli dalle 10.30 alle 12.30

– Cup Ospedale di Cremona. Aperto dalle 7.00 alle 14.00

– Cup Ospedale Oglio Po. Aperto dalle 7.00 alle 14.00

– Centro Vaccinale di Cremona. Aperto dalle 8.30 alle 12.30

– Centro Vaccinale di Casalmaggiore. Solo front office, dalle 8.30 alle 14.30

– Consultorio di Cremona. Aperto dalle 8.00 alle 14.00

– Farmacia territoriale di Cremona. Aperta dalle 8.30 alle 13.00

– Distribuzione diretta di Casalmaggiore. Aperta dalle 9.00 alle 13.00

VENERDÌ 2 GENNAIO 2026

Servizi sospesi:

– Punto prelievi Cremona Soccorso di Vescovato

– Punto prelievi MED di Via Ticino a Cremona

– Centro vaccinale di Cremona

– HUB Vaccinale di Cremona, in via Dante 134

– Centro vaccinale di Casalmaggiore

– Centro vaccinale di Soresina

– Consultorio di Cremona

– Consultorio di Soresina

Servizi con riduzione oraria:

– Punto prelievi Cremona Welfare in Via Bonomelli dalle 10.30 alle 12.30

SABATO 3 GENNAIO 2026

Servizi sospesi:

– CUP Ospedale Oglio Po

– Punto prelievi Ospedale di Cremona

– Case di Comunità di Cremona, Casalmaggiore e Soresina

Servizi con riduzione oraria:

– Punto prelievi Cremona Welfare in Via Bonomelli dalle 10.30 alle 12.30

LUNEDÌ 5 GENNAIO 2026

Servizi sospesi:

– Punto prelievi Cremona Welfare in Via Bonomelli

– Punto prelievi Cremona Soccorso di Vescovato

– Punto prelievi MED di Via Ticino a Cremona

Servizi con riduzione oraria:

– Centro vaccinale di Soresina. Solo attività di front office

Tutti gli altri servizi garantiscono il regolare svolgimento delle attività negli orari abituali.

Il Servizio di Cure domiciliari resta contattabile dagli utenti presi in carico.

