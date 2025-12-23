Ballando, Achille Costacurta difende mamma Colombari: la frecciata alla giuria

(Adnkronos) –

Tra le sorprese e le delusioni di Ballando con le stelle c’è il quinto posto conquistato da Martina Colombari e Luca Favilla. L’ex Miss italia, indicata dall’inizio come una delle favorite e considerata da molti una possibile vincitrice, è rimasta fuori dal podio, suscitando amarezza e stupore tra i telespettatori. E non solo.

A esprimere il suo disappunto, è stato anche il figlio Achille Costacurta, nato dall’amore con Billy Costacurta. Sui social il giovane ha voluto rendere omaggio al percorso della madre: “Queste foto sono un messaggio per te, per farti i complimenti per il percorso immenso che hai fatto: pieno di emozioni, gioia, felicità, ma anche difficoltà. So che tu hai dato il massimo e ci hai provato con tutta l’energia che hai, quindi per me hai vinto tu”.

Costacurta ha poi citato le parole del padre, sottolineando come “Non vince chi arriva primo ma vince chi migliora di più e chi ci mette l’anima” e questo, ha aggiunto il figlio “fa il caso tuo”. Non è mancata la frecciata alla giuria, che nell’ultima puntata ha espresso delusione nei confronti della performance portata in scena da Colombari-Favilla: “Anche Caroline (vera tecnica di ballo) dice che eri la più tecnica”, ha scritto, elogiando la capitana della giuria Smith.

Infine, i ringraziamenti anche per il maestro di ballo Luca Favilla: “Grazie anche a te Favillone!! Per averla sopportata, supportata e sostenuta sia nei momenti più critici che in quelli più piacevoli”. E poi ha concluso, con una nota ironica e affettuosa, complimentandosi con la madre per il fisico statuario: “Siete in poche che a 50 anni avete la tartaruga”.