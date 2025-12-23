Anche quest’anno CR1 sceglie di salutare l’anno che finisce e accogliere quello nuovo insieme al suo pubblico, con un appuntamento speciale pensato per accompagnare i telespettatori. La sera del 31 dicembre dalle 21:30 c’è la CR1 Night: torna il veglione di San Silvestro sul canale 19, per dare il benvenuto al 2026 direttamente dal salotto di casa in compagnia dei volti della “TV di casa tua”.

Dopo il successo dello scorso anno, l’emittente ripropone una lunga serata di intrattenimento, musica e spettacolo, pensata per tenere compagnia agli spettatori di CR1 nelle ultime ore dell’anno. A guidare il pubblico in questo viaggio verso la mezzanotte saranno ancora Eleonora Busi e Giovanni Rossi, con la partecipazione di Veronica Padiglione.

La serata sarà scandita da numerose esibizioni dal vivo. Grande spazio alla musica, con il canto e il ballo al centro del racconto. Tra gli ospiti ci saranno Roby & Vane – Acoustic Duo, cantanti e musicisti del territorio di Piadena, pronti a portare sul palco un repertorio capace di creare atmosfera e coinvolgimento. A dare energia alla serata contribuirà anche Alice Gritti, da Pizzighettone, che farà ballare il pubblico con le sonorità e i ritmi degli anni ’80.

Non mancherà poi lo spettacolo dei più giovani, con le esibizioni dei bambini e dei ragazzi di The OSB Academy, la scuola diretta da Nicholas Gelati, che porterà in scena momenti di musical e coreografie pensate per un pubblico di tutte le età.

Il veglione televisivo non sarà solo musica e spettacolo, ma anche intrattenimento da condividere: durante la serata ci sarà spazio per giochi e momenti divertenti, pensati per essere replicati anche a casa, coinvolgendo famiglie e amici davanti allo schermo.

Grande attenzione sarà riservata anche alla cucina, altro elemento immancabile della notte di San Silvestro. Tra i protagonisti ci sarà Veronica Padiglione, volto di Ore 12, che accompagnerà il pubblico insieme allo chef Attilio Borra nella preparazione di un menù interamente dedicato alla festa di fine anno. Non mancheranno i piatti simbolo della tradizione, con cotechino e lenticchie pronti a entrare in scena allo scoccare della mezzanotte.

Dopo il brindisi per l’arrivo del 2026 in compagnia dei giornalisti di CR1 e CremonaOggi, la serata proseguirà ancora tra musica e intrattenimento, per poi salutare il pubblico e chiudere il veglione con gli auguri di buon anno.

Una grande festa che sarà realizzata anche grazie al contributo del comparto tecnico di CR1, impegnato in una produzione d’eccezione che ormai sta diventando una tradizione nel palinsesto della tv cremonese.

