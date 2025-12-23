In vista dell’incontro di Serie A Cremonese–Napoli, in programma domenica allo Zini alle ore 15:00, sono state definite misure organizzative e di sicurezza particolarmente stringenti. La gara è infatti stata classificata come evento con profili di rischio, come indicato dalla Questura, e sarà oggetto di specifiche disposizioni adottate in sede di GOS (Gruppo Operativo Sicurezza).

Tra i provvedimenti principali figura la vendita dei biglietti per il settore ospiti riservata esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.S.C. Napoli. Una scelta volta a garantire un maggiore controllo sugli accessi e a prevenire criticità legate all’ordine pubblico.

Per quanto riguarda gli altri settori dello stadio, ad esclusione di quello riservato ai tifosi ospiti, la vendita dei tagliandi sarà consentita solo ai residenti nella Provincia di Cremona oppure ai tifosi in possesso della tessera di fidelizzazione della U.S. Cremonese.

È stata inoltre stabilita la non cedibilità dei titoli di ingresso, ulteriore misura pensata per limitare acquisti non autorizzati e garantire la tracciabilità degli spettatori presenti sugli spalti.

Sul fronte della sicurezza, è prevista una implementazione del servizio di stewarding, insieme a un rafforzamento complessivo dei servizi di controllo, comprese le attività di prefiltraggio e filtraggio agli accessi dello stadio, secondo quanto previsto dalle disposizioni di settore.

