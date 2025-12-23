Nella Legge di Bilancio approvata in queste ore è stato confermato un ulteriore stanziamento di risorse a favore del nostro territorio. Dopo i 3 milioni di euro già destinati al Festival Monteverdi, rifinanziato a regime con 1 milione di euro l’anno, sono stati infatti approvati nuovi finanziamenti per un ulteriore milione di euro, che vedranno come beneficiario il Comune di Cremona. A renderlo noto è il senatore di Fratelli d’Italia Renato Ancorotti.

“Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso Cremona e la sua provincia, che dimostra come Fratelli d’Italia e il Governo siano impegnati a sostenere i territori in modo serio e responsabile, indipendentemente dal loro colore politico” sottolinea il senatore. “Quando si parla di sviluppo, servizi e qualità della vita dei cittadini, non esistono bandiere: esiste solo l’interesse delle comunità”.

“Questo ulteriore stanziamento è frutto di un lavoro che ho sostenuto e portato avanti in prima persona in sede parlamentare, con l’obiettivo di dare risposte concrete al territorio e alle sue esigenze” prosegure Ancorotti.

“L’auspicio è che queste risorse possano essere indirizzate a progetti capaci di migliorare in modo tangibile la qualità della vita dei cittadini, non solo del capoluogo ma dell’intero territorio provinciale. È l’occasione per puntare su interventi di sistema, in particolare nell’ambito della sicurezza, della cultura e dei servizi sociali, che sappiano generare valore, coesione e opportunità durature”.

“In questo percorso lavorerò insieme al sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, in un’ottica di sistema, per individuare le priorità e dare voce alle istanze del territorio” conclude il senatore.

“Cremona ha tutte le competenze e le energie per trasformare questo finanziamento in un volano di sviluppo e di benessere per la comunità. Continuerò a lavorare affinché il territorio possa ottenere attenzione, risorse e strumenti utili a crescere”.

