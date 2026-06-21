Bookcrossing nei quartieri, si punta ad ampliare la rete in città

Una mozione della maggioranza, primo firmatario Claudio Ardigò (Pd), per portare più libri nei quartieri a Cremona e avvicinare la lettura anche nelle zone più periferiche. È questo l’obiettivo dell’iniziativa discussa in Consiglio comunale a Cremona, che punta ad ampliare i punti di bookcrossing sul territorio.

“L’idea è di estendere questo sistema per favorire la lettura anche nelle aree più periferiche della città” spiega l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona.

Un progetto che non nasce da solo, ma si inserisce in un disegno più ampio portato avanti dall’amministrazione. “Tengo a sottolineare che questo ampliamento si inserisce in una politica dedicata alla lettura, in particolare a un vero e proprio sistema della lettura“, prosegue Bona.

Un sistema che ha come punto di riferimento la Biblioteca Civica, accanto al patrimonio conservato dalla Biblioteca Statale. “Possiamo contare anche sulle realtà presenti a Palazzo Affaitati”, aggiunge l’assessore, “dalla piccola biblioteca alla Biblioteca del Museo di Storia Naturale, fino alla Biblioteca del Centro Fumetto”.

Strutture diverse, ma tutte con un ruolo importante sul territorio. “Sono realtà con dimensioni a livello provinciale e con un forte rapporto con i lettori», sottolinea.

Accanto ai luoghi fisici, però, ci sono anche le iniziative. “Ci sono poi manifestazioni come Bookcity Cremona o iniziative più recenti come il Puff, dove si propongono presentazioni di libri alla cittadinanza” ricorda Bona.

Eventi che si affiancano ad appuntamenti consolidati come la Fiera del Libro, contribuendo a creare una rete diffusa. “Queste iniziative si uniscono tra loro”, conclude l’assessore, “in un vero e proprio sistema della lettura che intendiamo coltivare e ampliare, anche attraverso strumenti semplici come il bookcrossing“.

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