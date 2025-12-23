Video Pillole
Hi-Tech & Innovazione Magazine – 23/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Intelligenza Artificiale, l’Europa accelera sulla ricerca
– Il progetto digital communication di Anas in Veneto e Friuli Venezia Giulia
– Empedocle dialoga con Agrigento dopo 2.500 anni
– Jakala, a Milano l’ultimo Digital Coffee del 2025
– Intelligenza Artificiale, l’Europa accelera sulla ricerca
– Il progetto digital communication di Anas in Veneto e Friuli Venezia Giulia
– Empedocle dialoga con Agrigento dopo 2.500 anni
– Jakala, a Milano l’ultimo Digital Coffee del 2025
fsc/gtr
© Riproduzione riservata