Ultime News

23 Dic 2025 Nominato il nuovo
direttore generale di Aem
23 Dic 2025 Cremo, oltre 2 tonnellate di cibo
per i Frati Cappuccini
23 Dic 2025 Export terzo trimestre in crescita
A Cremona +1,4% rispetto a un anno fa
23 Dic 2025 Dalle pensioni ai nuovi tetti Isee
Le principali novità in Finanziaria
23 Dic 2025 Monteverdi Festival è manifestazione
di "Assoluto Prestigio Internazionale"
Video Pillole

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 23/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Intelligenza Artificiale, l’Europa accelera sulla ricerca
– Il progetto digital communication di Anas in Veneto e Friuli Venezia Giulia
– Empedocle dialoga con Agrigento dopo 2.500 anni
– Jakala, a Milano l’ultimo Digital Coffee del 2025

