Ultime News

23 Dic 2025 Povertà in aumento, Don Codazzi:
"Basta con le politiche emergenziali"
23 Dic 2025 Giovani protagonisti: per Bonemerse
e Malagnino progetto da 40mila euro
23 Dic 2025 Anafibj al Parlamento
europeo a Strasburgo
23 Dic 2025 Comune di Cremona e Aido:
sottoscritto il Protocollo d’intesa
23 Dic 2025 Agropolis porta gli auguri
al Sindaco di Cremona
Nazionali

Lazio, mercato sbloccato a gennaio. Napoli e Pisa a saldo zero

(Adnkronos) – La Lazio potrà tornare a fare regolarmente mercato nella prossima sessione invernale. Secondo quanto si apprende, il club biancoceleste ha rispettato i parametri richiesti dalla commissione indipendente che monitora i conti delle squadre professionistiche e potrà quindi operare senza alcuna limitazione.  

Napoli e Pisa invece potranno fare mercato, ma a saldo zero, ovvero solo se ogni acquisto sarà compensato da una cessione.  

