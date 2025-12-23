Incidente stradale nella mattinata di martedì 23 dicembre, intorno alle 11:30, a Madignano, lungo la provinciale in direzione Cremona. Una Fiat Panda, guidata da una ragazza di 21 anni, usciva dalla zona industriale immettendosi sulla provinciale quando, secondo quanto ricostruito, non avrebbe dato la precedenza a un furgone di Aprica, per la raccolta rifiuti, proveniente da Cremona.

Inevitabile lo scontro: il furgone, guidato da un uomo di 48 anni, ha colpito la Panda, spingendola fuori strada e facendola finire in un fosso pieno d’acqua, non tanto però, fortunatamente, da causare danni peggiori. La giovane alla guida è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Cremona in codice giallo. Illeso invece il 48enne.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Crema. Le operazioni di recupero dei mezzi, in particolare della vettura finita nel fosso, hanno richiesto tempo e l’istituzione del senso unico alternato per consentire il transito.

