Video Pillole
Tg Economia – 23/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Via libera dal Senato alla manovra da 22 miliardi
– Bonus Mamme, già erogati 242 milioni di euro
– Arriva il primo piano europeo per la casa
– Assegno di inclusione, come funziona e a chi spetta
sat/azn
