La mattina del 20 dicembre i Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno sottoposto un uomo alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare la vittima che aveva subito delle lesioni a seguito di un litigio avuto con il figlio.

La misura cautelare è scaturita dall’attività di indagine svolta dai militari che avevano raccolto la denuncia della donna, ormai disperata dopo che nella serata del 12 dicembre aveva subìto maltrattamenti fisici al termine di una violenta discussione. L’uomo, che ha problemi dovuti all’uso di stupefacenti, l’aveva spinta contro un mobile di casa e fatta cadere a terra quindi l’aveva percossa con schiaffi provocandole delle lesioni e cacciata di casa.

La vittima si era rivolta ai Carabinieri che avevano calmato gli animi; la donna poi si era recata al pronto soccorso per le cure e poi in caserma per la denuncia. Una volta verificate le dichiarazioni della donna e riferiti gli esiti all’Autorità Giudiziaria, è stato emesso il provvedimento a tutela dell’incolumità fisica della madre, imponendo all’uomo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima né di comunicare con lei in nessun modo. Il provvedimento è stato notificato immediatamente dai Carabinieri di Castelleone.

