24 Dic 2025 In dono al Vescovo Napolioni
la statuina per il Presepe 2025
24 Dic 2025 Un libro sotto l'albero di Natale:
i consigli di Federica Pedroni
24 Dic 2025 "Il centrodestra si metta d'accordo
nello spiegare le assenze di ieri"
24 Dic 2025 Allagamento Largo degli Sportivi,
Comune studia soluzioni di drenaggio
24 Dic 2025 Cade un albero in tangenziale,
viabilità nel caos
Agrifood Magazine – 24/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– L’Ue investe nella qualità e sostenibilità dei prodotti agroalimentari
– Vino, si rafforza l’asse Italia-Francia-Spagna
– Nuove risorse per micro e piccole aziende agricole
– Il calendario Love Planet Earth racconta l’agricoltura del Mediterraneo
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
