Dopo le polemiche politiche sulla scuola materna San Giorgio di Cremona e sulle modalità di festeggiare il Natale, intervengono anche alcuni genitori, che difendono a spada tratta l’operato delle educatrici. Sta infatti circolando in queste ore una lettera aperta, rivolta proprio alle maestre.

Scopo della missiva, come spiegano gli stessi genitori in apertura, è quello di “condividere pubblicamente un pensiero di gratitudine e apprezzamento verso le maestre che ogni giorno si prendono cura dei nostri figli”.

E lo fanno raccontando la propria esperienza in quella struttura. “Le maestre della nostra scuola svolgono il loro lavoro con professionalità, dedizione e grande attenzione ai bisogni dei bambini, accompagnandoli con competenza e sensibilità in una fase fondamentale della loro crescita” si legge nel documento.

“Come genitori, vogliamo far sapere che riconosciamo e apprezziamo ogni singolo gesto che le maestre svolgono, anche quelli che possono sembrare piccoli, ma che per noi sono enormi”.

Da parte delle famiglie vi è quindi apprezzamento per “l’approccio rispettoso dei tempi e delle individualità di ogni bambino e l’attenzione posta all’apprendimento, allo sviluppo emotivo e a quello relazionale, così come ogni scelta educativa fatta per cui, nessuno di noi, si è mai sentito urtato.

Scelte che hanno sempre quindi trovato condivisione in ogni nostra famiglia, aldilà di ogni nostra personale sensibilità. Ogni giorno vediamo i nostri bambini contenti di andare a scuola, tornare a casa con entusiasmo e racconti che sono per noi la conferma concreta della qualità del lavoro svolto”.

Non è tutto: i firmatari sottolineano altresì “quanto per noi è fondamentale l’attenzione all’inclusione che, da parte delle maestre, non resta solo sulla carta, ma che è tradotta in azioni concrete nella quotidianità scolastica, un’inclusione attiva, fatta di ascolto, osservazione e adattamento reale ai bisogni di ogni bambino, una responsabilità condivisa tra famiglie e scuola”.

“La scuola dell’infanzia non è solo un servizio, ma un luogo in cui si costruiscono le basi del futuro dei nostri bambini e della comunità. E tutti noi pensiamo che le maestre dei nostri bambini lo stiano facendo al meglio” conclude la missiva. “Con questa lettera desideriamo quindi ringraziare le maestre e tutto il personale della scuola per l’infanzia San Giorgio e ribadire il nostro sostegno al loro operato e al percorso educativo che portano avanti ogni giorno”.

