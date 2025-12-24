Sono stati ultimati alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria all’interno del Campo Scuola di via Corte. E’ stato innanzitutto riqualificato completamente l’impianto audio esterno posizionato nell’area della tribuna, utilizzato per lo svolgimento delle competizioni sulla pista di atletica. L’intervento è stato interamente finanziato dall’Amministrazione comunale per una spesa di circa 10.000 euro.

Altra importante è la sistemazione del tetto degli spogliatoi a servizio degli atleti che utilizzano la pista di atletica. Per realizzare questo importante intervento, mai attuato in passato, l’Amministrazione comunale e l’associazione che ha la gestione dell’impianto si sono unite in una preziosa e virtuosa collaborazione.

Le opere, infatti, sono state effettuate dall’associazione sportiva dilettantistica “Cremona Sportiva” con il contributo economico del Comune di Cremona: l’Amministrazione ha infatti sostenuto i costi relativi al rifacimento del tetto, quantificabili in 60.000,00 euro, mentre la società sportiva si è fatta carico di tutte le opere interne per ulteriori 30.000 euro.

Nel complesso i lavori hanno interessato il rifacimento della copertura degli spogliatoi, nonché la sistemazione dei locali con interventi sull’impianto elettrico, sull’impianto di aspirazione, sull’illuminazione, sulla bonifica degli intonaci.

Le opere interne, che riguardano le pareti e la loro tinteggiatura, termineranno nella primavera 2026 in quanto le è dapprima necessario eliminare l’umidità che si è accumulata nel tempo anche a causa delle infiltrazioni dal tetto che versava in condizioni critiche.

Al termine della stagione fredda le opera di manutenzione saranno terminate e gli spogliatoi del Campo Scuola torneranno ad essere accoglienti e sicuri per i numerosi atleti e cittadini che utilizzano la pista.

“Proseguono gli investimenti sul Campo Scuola. Dopo l’importante opera di riqualificazione della pista di atletica, ora si è messo mano all’impianto audio e agli spogliatoi, sui quali non è mai stata fatta manutenzione di natura straordinaria, mentre il tetto necessitava di un intervento importante e che risolvesse le criticità esistenti” dichiara l’assessore allo Sport Luca Zanacchi.

“La sinergia tra Amministrazione e gestore dell’impianto ha permesso di attuare un intervento straordinario in tempi molto ristretti. Entro la prossima primavera saranno ultimate alcune piccole opere, ma quanto realizzato rappresenta un altro importante tassello volto alla valorizzazione di questo impianto sportivo. Ringrazio l’associazione “Cremona Sportiva” e i suoi dirigenti: la loro sensibilità e disponibilità hanno infatti reso possibile una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato a beneficio di una struttura sportiva”.

