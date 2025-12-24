Ultime News

24 Dic 2025 Cade un albero in tangenziale,
viabilità nel caos
24 Dic 2025 Voto Padania Acque, Centrodestra
attacca il presidente Mariani
24 Dic 2025 Campo Scuola di via Corte, ultimati
lavori di manutenzione straordinaria
24 Dic 2025 Giornata di controlli interforze,
74 persone identificate
24 Dic 2025 Maltrattò la moglie per anni:
dovrà scontare 3 anni e 4 mesi
Nazionali

‘Il Volo – Incanto di Natale’, stasera su Canale 5 il concerto evento

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, il concerto evento con ‘Il Volo – Incanto di Natale’. La notte ‘incantata’ della Vigilia è all’insegna del talento del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco dell’Arena di Sofia, regala al pubblico uno spettacolo straordinario ed emozionante.  

Il Volo, accompagnato da orchestra e coro, proporrà i tradizionali brani natalizi, come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad, senza dimenticare i loro grandi classici, ‘Grande Amore’, ‘Capolavoro’ e tanti altri, che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...