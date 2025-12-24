Inseguimento a sirene spiegate nel tardo pomeriggio di mercoledì in viale Trento Trieste, dove una vettura non si è fermata all’alt di una pattuglia della Polizia Locale.

L’auto ha tentato la fuga, ma gli agenti si sono posti subito alle calcagna dei fuggitivi, sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento per le vie della città, finché il mezzo è stato bloccato, anche grazie all’intervento di tre ulteriori pattuglie, sempre della Polizia Locale.

A bordo del veicolo c’erano 4 persone, di nazionalità straniera, che hanno tentato di fuggire a piedi, ma che sono state prontamente fermate dagli agenti, che li hanno accompagnati al comando per l’identificazione.

Laura Bosio

