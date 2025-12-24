Ultime News

24 Dic 2025 Inseguimento in viale Trento
Trieste, fermate 4 persone
24 Dic 2025 Asilo San Giorgio, lettera aperta
dei genitori: "Grazie alle maestre"
24 Dic 2025 In dono al Vescovo Napolioni
la statuina per il Presepe 2025
24 Dic 2025 Un libro sotto l'albero di Natale:
i consigli di Federica Pedroni
24 Dic 2025 "Il centrodestra si metta d'accordo
nello spiegare le assenze di ieri"
Cronaca

Inseguimento in viale Trento
Trieste, fermate 4 persone

Quattro uomini a bordo di un'auto hanno tentato di scappare da una pattuglia della Polizia Locale. L'inseguimento, spettacolare e veloce, si è concluso con il loro arresto.

La Polizia Locale ha inseguito l'auto in fuga

Inseguimento a sirene spiegate nel tardo pomeriggio di mercoledì in viale Trento Trieste, dove una vettura non si è fermata all’alt di una pattuglia della Polizia Locale.

L’auto ha tentato la fuga, ma gli agenti si sono posti subito alle calcagna dei fuggitivi, sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento per le vie della città, finché il mezzo è stato bloccato, anche grazie all’intervento di tre ulteriori pattuglie, sempre della Polizia Locale.

A bordo del veicolo c’erano 4 persone, di nazionalità straniera, che hanno tentato di fuggire a piedi, ma che sono state prontamente fermate dagli agenti, che li hanno accompagnati al comando per l’identificazione.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...