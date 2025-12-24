Ultime News

24 Dic 2025 Cade un albero in tangenziale,
viabilità nel caos
24 Dic 2025 Voto Padania Acque, Centrodestra
attacca il presidente Mariani
24 Dic 2025 Campo Scuola di via Corte, ultimati
lavori di manutenzione straordinaria
24 Dic 2025 Giornata di controlli interforze,
74 persone identificate
24 Dic 2025 Maltrattò la moglie per anni:
dovrà scontare 3 anni e 4 mesi
Nazionali

Investe e uccide anziano, è caccia al pirata della strada nel Reggiano

(Adnkronos) – E’ caccia al pirata della strada che nella tarda serata di ieri a Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, ha travolto e ucciso un anziano di 76 anni.  

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un pensionato residente a Casalgrande, stava attraversando la strada per andare a buttare la spazzatura quando è stato travolto da un veicolo proprio in corrispondenza della striscia di mezzadria, in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa dell’oscurità e della fitta pioggia. 

L’impatto è stato violentissimo: l’anziano è stato sbalzato a terra e, a causa dei gravi politraumi riportati, è deceduto sul colpo. Il conducente del mezzo, anziché fermarsi a prestare soccorso, ha proseguito la marcia dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce.  

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che stanno conducendo le indagini per risalire nel più breve tempo possibile al modello dell’auto pirata e all’identità del fuggitivo chiamato a rispondere dei reati di omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale a incidente e omissione di soccorso.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...