Ultime News

24 Dic 2025 In dono al Vescovo Napolioni
la statuina per il Presepe 2025
24 Dic 2025 Un libro sotto l'albero di Natale:
i consigli di Federica Pedroni
24 Dic 2025 "Il centrodestra si metta d'accordo
nello spiegare le assenze di ieri"
24 Dic 2025 Allagamento Largo degli Sportivi,
Comune studia soluzioni di drenaggio
24 Dic 2025 Cade un albero in tangenziale,
viabilità nel caos
Nazionali

Mengoni versione Grinch, la confessione sui social: “Mi fa schifo il Natale”

(Adnkronos) –
“Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire”. Marco Mengoni lo confessa in un post su Instagram intitolato ironicamente ‘Ghosting Santa’. Il cantante – che ha concluso nei giorni scorsi un tour trionfale con sei mesi di concerti in Italia e in Europa, oltre 45 date e più di 750.000 biglietti venduti – pubblica una serie di immagini, dove tra un risveglio in hotel e un allenamento, un impacco di ghiaccio sul ginocchio e un taglio di capelli, una citazione della scrittrice ceca Markéta Pilátová e una decorazione natalizia, una enorme tavolata e un pranzo fuori frugale, spunta un video dove appunto ammette: “Mi fa schifo il Natale”. L’ironica carrellata si chiude con la foto di una classica palla di vetro souvenir che contiene un’immagine di Cristo con il volto del cantante.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...