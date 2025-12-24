Natale con lo ‘Zecchino d’Oro’, oggi e domani gli appuntamenti speciali su Rai 1

(Adnkronos) –

Due gli appuntamenti speciali su Rai 1 per celebrare la Vigilia e il Natale: oggi, mercoledì 24 dicembre, andrà in onda, alle 16.40, ‘Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia’: un pomeriggio di musica ed emozioni, condotto da Cristina D’Avena con Topo Gigio e con la partecipazione dei due talent dello Zecchino d’Oro, Mìmi e Nartico, per cantare e sognare insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini e a tanti amici dell’Antoniano.

In attesa della notte più bella, si celebrerà la bellezza dello stare insieme, in musica: spazio allora alle canzoni della tradizione natalizia e non solo, con i duetti di Cristina D’Avena e Topo Gigio, e di Mìmi e Nartico – quest’ultimo anche ospite tutti i giorni su Rai 2 con BellaMa’ – e con i brani intonati dal Piccolo Coro come ‘Il Natale di Francesco’ e ‘Adeste Fideles’.

Dall’ultimo Zecchino d’Oro tornano Emma con ‘Ci pensa il vento’, brano vincitore della 68ª edizione, la piccola Zoe con la sua ‘Il bacio nel taschino’ e il duo formato da Ana Estela e Gioele con ‘Boomer boom boom’.

In puntata anche un ricordo del maestro Beppe Vessicchio attraverso la canzone ‘Natale da re’ che il Maestro regalò lo scorso anno al Piccolo Coro proprio per Natale, e le Verdi Note dell’Antoniano, il coro dei giovani diretto da Fabiola Ricci, che interpreterà il celebre brano ‘Happy Xmas (War Is Over)’.

Ospiti del pomeriggio della Vigilia: Ciro Priello dei The Jackal che presenterà la canzone scritta per il Piccolo Coro, ‘Non ne posso più’, che racconta con ironia le emozioni dei bimbi l’ultimo giorno di scuola, tra voglia di vacanza e nostalgia dei compagni; il creator Michele Vinci che farà divertire tutti con le sue versioni rock di alcune canzoni dello Zecchino d’Oro; le allieve e gli allievi del corso di musical dell’Antoniano, coi quali si ballerà il brano ‘Do Re Mi’ tratto da ‘Tutti insieme appassionatamente’, e i bambini di Zecchino d’Oro Lab, che insieme al Maestro Alessandro Visintainer, giocheranno a far nascere un coro entro la fine della puntata.

Tra gli ospiti, infine, ci sarà anche la piccola Anna Benvegnù, figlia del cantautore Paolo Benvegnù, che ha interpretato insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano “Un Natale infinito”, uno dei due brani natalizi scritti dal cantautore scomparso prematuramente lo scorso anno.

Domani, il 25 dicembre, sempre alle 16.40 su Rai 1 e su RaiPlay, arriva invece ‘Zecchino d’Oro – La Festa del Natale’ per festeggiare ancora insieme a Cristina D’Avena con Topo Gigio, e con la partecipazione di Mìmi e Nartico, che vedremo esibirsi in altre canzoni di Natale e non solo, per un pomeriggio di festa e allegria da condividere insieme a tutta la famiglia.

Dal 68° Zecchino d’Oro arrivano Lara con la sua ‘Tu puoi essere’, Mattia con ‘Viva le api’ e Gionsi, Victoria, Nicolò con ‘Perché perché perché’, Alyssa con ‘Uffa le tabelline’. A sorpresa, dal 60° Zecchino d’Oro, tornerà anche Nicole a cantare ‘L’anisello Nunù’. Il Piccolo Coro diretto da Margherita Gamberini intonerà alcuni brani della tradizione religiosa e natalizia come ‘Il Cantico di Frate sole’ e ‘Bianco Natale’.

Ospiti del pomeriggio di Natale: Maestro Lorenzo, ovvero Lorenzo Branchetti, che attraverso musica e danza insegnerà tante cose nuove, sempre con allegria e divertimento e Zecchino d’Oro Lab insieme al Maestro Alessandro Visintainer, per giocare a far nascere un coro entro la fine della puntata.

In puntata anche un omaggio a Mariele Ventre, fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano, in occasione dell’anniversario dei 30 anni dalla scomparsa avvenuta il 16 dicembre del 1995, e un ricordo speciale dedicato a Ornella Vanoni: Topo Gigio e Cristina D’Avena duetteranno insieme sulle note di ‘Tristezza (per favore vai via)’. Tornano anche le Verdi Note dell’Antoniano, il coro dei giovani diretto da Fabiola Ricci, con il brano ‘Viva La Gente’.