Ultime News

24 Dic 2025 "Il centrodestra si metta d'accordo
nello spiegare le assenze di ieri"
24 Dic 2025 Allagamento Largo degli Sportivi,
Comune studia soluzioni di drenaggio
24 Dic 2025 Cade un albero in tangenziale,
viabilità nel caos
24 Dic 2025 Voto Padania Acque, Centrodestra
attacca il presidente Mariani
24 Dic 2025 Campo Scuola di via Corte, ultimati
lavori di manutenzione straordinaria
Nazionali

Natale, doni ai bimbi a mezzanotte? La pediatra: “Meglio scartarli il mattino dopo, ecco perché”

(Adnkronos) – Il Natale è soprattutto la festa dei bambini. E stasera, 24 dicembre, saranno in tanti a fremere durante il cenone in attesa del momento di scartare i regali che riempiono l’albero. Ma è giusto rispettare la tradizione e farli attendere fino a mezzanotte per aprirli? “Assolutamente no” – risponde la pediatra Elena Bozzola – i bambini dovrebbero andare a dormire presto, raccontando loro che durante la notte arriverà Babbo Natale con le renne”.  

Ai più piccoli si può anche suggerire di lasciare una fetta di panettone per Babbo Natale e due carote per le renne: un modo semplice per insegnare che chi riceve deve anche saper donare. “È meglio aspettare la mattina del 25 per aprire i regali – conclude la pediatra – perché vedere la sorpresa e sentire le urla di gioia dei bambini al risveglio è un’esperienza unica, che rende il Natale davvero speciale”. 

Ma cosa è davvero giusto mettere sotto l’albero per renderli felici? Secondo Bozzola, la risposta è semplice:”La cosa davvero fondamentale è donare ai bambini il proprio tempo libero – spiega all’Adnkronos Bozzola, coordinatrice della Commissione Dipendenze digitali della Società italiana di pediatria (Sip) e presidente della onlus ‘Il bambino e il suo pediatra’ – trascorrendo con figli e nipoti momenti di condivisione”.  

In base all’età dei piccoli, si possono organizzare attività semplici ma significative: una visita al museo, una passeggiata al parco, un film al cinema o anche cucinare insieme biscotti natalizi. “Non serve andare lontano per stare bene – sottolinea – basta spegnere il cellulare o metterlo in modalità aereo per essere davvero presenti”. Se si sceglie di fare un regalo ‘materiale’, questo dovrebbe essere pensato per il bambino e non per il genitore. “Non conta il valore economico dell’oggetto – chiarisce l’esperta – ma la gioia di chi lo riceve”. I regali “ideali sono quelli che stimolano creatività e fantasia, aiutando i bambini a crescere”. Tra gli esempi: costruzioni, trenini, scacchi e giochi di società; bambole e peluche; per tutti, matite e pennarelli, giochi in scatola, libri interattivi e grandi classici come la tombola o il Monopoli. 

 

