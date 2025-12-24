Ultime News

24 Dic 2025 "Il centrodestra si metta d'accordo
nello spiegare le assenze di ieri"
24 Dic 2025 Allagamento Largo degli Sportivi,
Comune studia soluzioni di drenaggio
24 Dic 2025 Cade un albero in tangenziale,
viabilità nel caos
24 Dic 2025 Voto Padania Acque, Centrodestra
attacca il presidente Mariani
24 Dic 2025 Campo Scuola di via Corte, ultimati
lavori di manutenzione straordinaria
Nazionali

Natale in salute tra pranzo e cena, i consigli di Garattini

(Adnkronos) – A Natale, tra pranzi e cene, diventa complicato rimanere in riga a tavola. Eccessi tra piatti e bicchieri diventano quasi obbligatori, tra l’assedio di piatti della tradizione e dolci tipici. Passati i giorni caldi delle feste, si può riprendere la ‘retta via’ seguendo le indicazioni che il professor Silvio Garattini ha fornito nel corso delle ultime settimane con i suoi interventi a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Raiuno. 

 

Il 97enne scienziato, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, consiglia di limitare in maniera particolare due alimenti: sarebbe meglio stare alla larga da carne rossa e burro anche nei giorni di festa. “La carne rossa è un fattore di rischio per il tumore del colon ed è produttrice di alcune sostanze ritenute lesive a livello cardiovascolare”. Difficile però scartare portate nei pranzi e nelle cene di festa. In questo caso, bisogna almeno moderarsi: “Non dovremmo superare i 100-150 grammi a settimana, ci sono tante altre di proteine animali, a partire dal pesce, da preferire”. L’altro alimento da lasciare in frigo è il burro: “Bisogna usare l’olio d’oliva”. Anche i brindisi non dovrebbero diventare troppi: “Si deve considerare che il vino è cancerogeno perché contiene alcol”. 

 

In generale, a prescindere dal menù, il consiglio base è uno: “Bisogna mangiare sempre un po’ meno di quello che sarebbe necessario. L’organismo non deve lavorare troppo”, dice. “Le regole dell’alimentazione prevedono una dieta varia e mangiare poco: questo è un fattore di longevità”, dice Garattini. E se si esagera tra 24 e 25, bisogna rimettersi in carreggiata senza soluzioni drastiche: “Saltare i pasti? No. Io a mezzogiorno prendo almeno una spremuta d’arancia o una banana, qualcosa bisogna mangiare”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...