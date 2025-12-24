Ultime News

24 Dic 2025 Inseguimento in viale Trento
Trieste, fermate 4 persone
24 Dic 2025 Asilo San Giorgio, lettera aperta
dei genitori: "Grazie alle maestre"
24 Dic 2025 In dono al Vescovo Napolioni
la statuina per il Presepe 2025
24 Dic 2025 Un libro sotto l'albero di Natale:
i consigli di Federica Pedroni
24 Dic 2025 "Il centrodestra si metta d'accordo
nello spiegare le assenze di ieri"
Nazionali

Nigeria, esplosione in una moschea: 7 morti

(Adnkronos) – Un’esplosione ha devastato una moschea nella città nigeriana di Maiduguri, uccidendo sette persone, ha dichiarato all’Afp un leader della milizia anti-jihadista. Nessun gruppo armato ha immediatamente rivendicato la responsabilità di quello che il leader della milizia Babakura Kolo ha definito un presunto attentato. 

Maiduguri è la capitale dello stato di Borno, teatro di una rivolta durata anni da parte dei gruppi jihadisti Boko Haram e della Provincia dell’Africa Occidentale dello Stato Islamico. 

