Ultime News

24 Dic 2025 Maltrattò la moglie per anni:
dovrà scontare 3 anni e 4 mesi
24 Dic 2025 Tentano furto all'isola
ecologica, due denunciati
24 Dic 2025 Sul ponte Verdi sorpassi
e limiti di velocità ignorati
24 Dic 2025 Gruppo Bossoni verso il futuro:
nasce la nuova Bossoni S.p.A.
24 Dic 2025 Seminario Vescovile di Cremona,
le attività del periodo di Avvento
Nazionali

Russia, esplosione a Mosca: morti due poliziotti

(Adnkronos) – Due agenti della polizia stradale sono rimasti uccisi la scorsa notte in un’esplosione a Mosca. Secondo quanto riferito in una nota dal Comitato investigativo russo, i due agenti sono morti nell’esplosione di un ordigno azionato mentre tentavano di arrestare una persona sospetta all’interno di un veicolo.  

L’incidente è avvenuto non lontano dal luogo dell’esplosione dell’autobomba che due giorni fa ha ucciso il generale russo Fanil Sarvarov. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...