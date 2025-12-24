Ultime News

24 Dic 2025 "Il centrodestra si metta d'accordo
nello spiegare le assenze di ieri"
24 Dic 2025 Allagamento Largo degli Sportivi,
Comune studia soluzioni di drenaggio
24 Dic 2025 Cade un albero in tangenziale,
viabilità nel caos
24 Dic 2025 Voto Padania Acque, Centrodestra
attacca il presidente Mariani
24 Dic 2025 Campo Scuola di via Corte, ultimati
lavori di manutenzione straordinaria
Video Pillole

Trasporti & Logistica Magazine – 24/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Giubileo, restaurato e dedicato a San Francesco il Ponte dell’Industria
– A Roma un congresso su trasporto aereo e transizione energetica
– Dal centro storico ai pacchi di Natale, il portalettere racconta Napoli
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...